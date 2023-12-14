Экспертиза признала напавшую на учителя во Франции девочку опасной для самой себя

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Напавшая на учителя во французском Ренне 12-летняя девочка представляет опасность для самой себя. Это данные психиатрической экспертизы, передает телеканал BFMTV.

Сообщается, что состояние несовершеннолетней требовало лечения в специализированных условиях, поэтому ее решили госпитализировать.

13 декабря ученица набросилась с ножом на учителя английского языка. Как рассказал прокурор Филипп Астрюк, девочка планировала убить преподавателя. В итоге персонал смог отобрать у нее оружие, никто не пострадал.

После инцидента полиция начала уголовное расследование по факту покушения на убийство. По словам учительницы, учащаяся сказала, что не в себе и хочет кого-нибудь убить.

"Такое случилось в Аррасе, и я собираюсь сделать то же самое", – передает слова девочки телеканал.

В пятницу, 13 октября, мужчина напал с ножом на сотрудников французского лицея Гамбетта в городе Аррас. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Позже стало известно, что семью злоумышленника должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Им оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в соцсетях запрещенных материалов террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России.