Заговорщики планировали убийство канцлера ФРГ– СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Metodi Popow

Во время государственного переворота заговорщики планировали совершить убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на информированные источники.

"Во время обысков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы, включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера", – говорится в сообщении.

Задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ произошло 7 декабря. Правоохранители посчитали причастными к делу 25 мужчин и женщин.

Среди подозреваемых в подготовке госпереворота оказалась гражданка России. Позже ее задержала Генпрокуратура Германии. Двух подозреваемых планировали экстрадировать в Италию и Австрию.



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