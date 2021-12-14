Устроивший взрыв у православной гимназии в Серпухове начинил СВУ поражающими элементами

13:58
Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Выпускник православной гимназии в Серпухове, который устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря, начинил самодельное взрывное устройство поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поражающие элементы для СВУ, металлические шарики для пневматического оружия и металлоискатель были обнаружены в ходе обыска в квартире отца подозреваемого.
"Оно [взрывное устройство. – Прим.ред.] было начинено также шурупами и гвоздями, то есть он готовил взрывное устройство из подручных материалов", – сказал собеседник агентства.
В ходе обысков в квартирах матери и отца выпускника гимназии также изъяли телефон, ноутбуки и системные блоки.
Происшествие на территории монастыря произошло 13 декабря около 08:00. На территории серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.
Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
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