Hurriyet: в Турции пока не нашли подтверждений того, что самолет С-130 был сбит

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Власти Турции пока не нашли подтверждений того, что потерпевший крушение в Грузии военно-транспортный самолет был сбит. Об этом сообщил колумнист проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

По словам журналиста, пока данные следствия не подтверждают внешнее воздействие на борт. Однако окончательный результат будет определен в отчете. Его подготовит команда по расследованию авиакатастроф.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules стало известно 11 ноября. Авиакатастрофа произошла в 5 километрах от госграницы Грузии, в результате нее погибли 20 человек.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

При этом журналисты считают, что крушение самолета может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту. Также в Турции рассматривают версию о том, что борт мог быть сбит.