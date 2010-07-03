Адвокат Даххаева опроверг информацию о задержании его заместителей

Фото: ФСИН РФ
Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому его задержали, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Даххаева Александра Заманского, появившиеся накануне сообщения о задержании заместителей главы ГУ ФСИН по области не соответствуют действительности.
"Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один", – сказал защитник.
13 ноября стало известно о задержании Муслима Даххаева и его заместителей. Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Даххаева на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, участники процесса комментариев не дали.
Муслим Даххаев родился в 1962 году в Дагестане. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, а в сентябре 2005 года его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года президент назначил его начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.