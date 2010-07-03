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Происшествия

10:16

Адвокат Даххаева опроверг информацию о задержании его заместителей

происшествия

Фото: ФСИН РФ

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому его задержали, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Даххаева Александра Заманского, появившиеся накануне сообщения о задержании заместителей главы ГУ ФСИН по области не соответствуют действительности.

"Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один", – сказал защитник.

13 ноября стало известно о задержании Муслима Даххаева и его заместителей. Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Даххаева на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, участники процесса комментариев не дали.

Муслим Даххаев родился в 1962 году в Дагестане. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, а в сентябре 2005 года его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года президент назначил его начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.

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