Число госпитализированных с отравлением в школе на Камчатке выросло до 35

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Число госпитализированных с отравлением учащихся и педагогов школы № 1 на Камчатке увеличилось до 35 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал главврач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко, в настоящий момент госпитализированы 34 ребенка и один педагог.

"Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек, и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное", – отметил Серенко.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что по итогам проверок будут приняты меры ответственности для должностных лиц.

О госпитализации школьников с симптомами острой кишечной инфекции в Камчатском крае стало известно 12 октября. Отмечалось, что все дети учатся в одной из школ в Елизове.

Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительной версии, дети отравились в результате употребления еды в школе.