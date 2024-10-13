Уголовное дело возбуждено после отравления 11 школьников на Камчатке

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением 11 школьников в городе Елизово Камчатского края. Об этом сообщила пресс-служба СК СК России по региону.

По предварительной версии следствия, дети отравились в результате употребления еды в школе, которая не отвечала требованиям безопасности, жизни и здоровья.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

О госпитализации 11 школьников с симптомами острой кишечной инфекции в Камчатском крае стало известно 12 октября. Отмечалось, что все дети учатся в одной из школ в городе Елизово.

Еще одна история с отравлением произошла вокруг компании "ВкусВилл". Так, в некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл".

Компания назвала эту информацию не соответствующей действительности и подчеркнула, что зефир проходил плановые проверки в лаборатории, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству.