Следователи начали проверку в связи с отравлением 11 школьников на Камчатке

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Следователи организовали проверку после госпитализации 11 школьников с симптомами острой кишечной инфекции в Камчатском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Как уточнило ведомство, дети учатся в одной из школ в городе Елизово.

"Организована процессуальная проверка обстоятельств заболевания детей острой кишечной инфекцией. <...> По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее в Тамбовской области около 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации. Лагерь проверят сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.

