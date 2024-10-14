Нацгвардию задействовали в казахстанском Талгаре после убийства подростка

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Национальную гвардию МВД Казахстана привлекли к охране общественного порядка в городе Талгар Алма-Атинской области после произошедшего там убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на представителя пресс-службы Нацгвардии.

Инцидент произошел в Талгаре в ночь на 4 октября – 16-летнего подростка убили на глазах его отца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, после чего полиция сообщила о задержании всех участников произошедшего.

Затем неизвестные подожгли дом, в котором проживала семья погибшего подростка. В результате жилище полностью сгорело.

Ранее два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в школе американского штата Джорджия. Полицейским удалось задержать одного подозреваемого.

В августе гражданина Украины задержали в Перу по делу об убийстве женщины из России. По данным следствия, украинец убил женщину в оздоровительном центре в департаменте Лорето в северной части Перу. Во время задержания мужчина кричал, кусался и пытался защищаться с помощью ножа.