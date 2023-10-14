Два белоруса задержаны в связи с нападением на школу во Франции – СМИ

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Два белоруса задержаны во Франции в связи с нападением с ножом в школе в Аррасе, где погиб учитель, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник. Всего число задержанных возросло до десяти.

Отмечается, что в компании выходцев из Белоруссии подозреваемый находился во время проверки полицейских за день до событий. При этом ничего не говорит о том, что они причастны к произошедшему.

До этого были задержаны сестра, мать, дядя и два брата нападавшего. Одного из братьевдоставили на допрос из тюрьмы, где он отбывал срок по обвинению в "участии в террористическом преступном сообществе".

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение мобилизовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас. Мобилизация солдат сил Sentinelle происходит на фоне введения во Франции максимального уровня террористической угрозы после нападения на школу.

В пятницу 13 октября мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Нападавшим оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России.