В Иркутской области 45 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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В Иркутской области 45 населенных пунктов остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что электричества лишились населенные пункты в 12 муниципальных образованиях: в Братском, Шелеховском, Тулунском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Усольском, Иркутском районах, а также в городах Усолье-Сибирское, Иркутск, Тулун и в Ангарском городском округе.

Восстановительные работы проводят ОГУЭП "Облкоммунэнерго" и ОАО "ИЭСК", добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек остались без света из-за последствий тайфуна на юге Сахалина. В общей сложности повреждения получили 44 ЛЭП разного класса напряжения и 177 трансформаторных подстанций.

До этого пять тысяч человек остались без электричества в Беловском районе Курской области после сброса Украиной взрывных устройств с беспилотника.