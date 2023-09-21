Почти 5 тысяч жителей Тулы остались без света из-за аварийного отключения

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В Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электричества, из-за чего около пяти тысяч человек осталось без света. Об этом со ссылкой на городскую единую диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщает РИА Новости.

"Аварийное отключение есть в Зареченском районе – улицы Заварная, Карпова, Максима Горького", – указано в сообщении.

В ЕДДС уточнили, что в зоне отключения оказались 4 832 жителя, из которых 471 ребенок.

Ранее в Курской области успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа. До этого из-за вражеских действий без света остались более 5,5 тысячи человек в двух районах области.



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