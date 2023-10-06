Свыше 5 тыс человек остались без света из-за последствий тайфуна на юге Сахалина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Специалисты восстановили подачу электричества для 13,5 тысячи жителей юга Сахалина, написал губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, еще более 5 тысяч человек остаются без света. Лимаренко рассказал, что юг региона подвергся циклону, который принес ливни и сильный ветер. Непогода стала причиной массовых сбоев на объектах электросетевого хозяйства, уточнил он. В общей сложности повреждения получили 44 ЛЭП разного класса напряжения и 177 трансформаторных подстанций.

"Все еще обесточено село Дачное Корсаковского района, частично нарушено электроснабжение в Южно-Сахалинске, селах Таком и Сокол Долинского района. В этих населенных пунктах без света остаются 5 100 человек. Отключено 8 ЛЭП, 215 трансформаторных подстанций", – заявил Лимаренко.

К ликвидации последствий привлечены 18 бригад из 42 энергетиков, а также 18 единиц техники.

Как уточнили в телеграм-канале регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, днем 6 октября и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина продолжится подъем уровня воды на 0,5–1,5 метра.

Прогнозируется выход воды на пойму, затопление хозяйственных объектов. Кроме того, ожидается подтопление отдельных населенных пунктов и нижней части города.

На территории Южно-Сахалинска действует режим ЧС. Мэр областного центра Сергей Надсадин потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации.

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