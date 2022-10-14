07:03Происшествия
Движение на МКАД в Капотне затруднено из-за опрокинувшегося грузовика
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что движение на участке затруднено по трем полосам. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного Острова
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