Движение на МКАД в Капотне затруднено из-за опрокинувшегося грузовика

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что движение на участке затруднено по трем полосам. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.



Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного Острова

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