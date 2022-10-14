Илон Маск находится под следствием властей из-за сделки с Twitter – СМИ

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Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

"Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Маск предложил Twitter возобновить переговоры о покупке соцсети. По данным агентства Bloomberg, предприниматель хочет приобрести компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня, 4 октября, стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговалась уже на уровне 47,95 доллара.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.



Илон Маск покупает Twitter

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