Мать убитой в Саратове школьницы записала видеообращение



Мать убитой девятилетней девочки записала видеообращение. Запись опубликована на ее странице в Facebook.

Женщина поблагодарила жителей Саратова и других российских городов за поддержку.

"Я сделала вывод, что Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: "Ты был важен, ты был рядом, спасибо!" – заявила она.

Также она выразила надежду, что больше таких историй не повторится. Она отметила, что не пожелала бы пережить такое даже врагу.

"Давайте сделаем подход детей к школе безопасным, потому что это важно, потому что это жизненно необходимо нам всем. Об этом я сообщила саратовским властям, и они готовы в этом содействовать. Я надеюсь, что так и будет", – сказала женщина.

Ранее стало известно, что власти Саратова намерены обеспечить безопасность всех дорог к образовательным учреждениям после убийства ребенка. В каждом районе создадут комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним.

В среду, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки у гаражей было найдено тело ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он сообщил, он совершил преступление, испугавшись, будто ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

В субботу, 12 октября, подозреваемого арестовали по ходатайству следствия на два месяца. В воскресенье, 13 октября, в Саратове на Сторожевском кладбище похоронили девятилетнюю школьницу.

После трагедии в Саратове в Сети появилась петиция об отмене моратория на смертную казнь. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

