14 сентября, 17:05

Происшествия

Движение поездов восстановлено на участке Петербург – Вырица после ЧП в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "112"

Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", – указал перевозчик.

По информации ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрация региона выделила автобусы большого класса. Они курсируют по пяти направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская.

Более того, на железнодорожных станциях организовали работу специальных диспетчеров и волонтеров для направления граждан на посадку в автобусы.

В воскресенье, 14 сентября, в Ленобласти сошел в рельсов тепловоз, который перевозил 15 порожних цистерн. Авария произошла на участке Строганово – Мшинская в Лужском районе. В результате инцидента пострадавших нет, однако возникли задержки составов в обоих направлениях.

Грузовой вагон сошел с рельсов в районе Бирюлево Восточное в Москве

