СК: причиной падения самолета на Алтае могла стать техническая неисправность

Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"

Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования основными причинами падения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место крушения, а также запланировали провести судебные экспертизы и иные следственные мероприятия, направленные на выявление обстоятельств произошедшего.

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный утром 14 сентября. Жертв и разрушений на земле нет, однако в результате падения воздушного судна погиб пилот.

По предварительным данным, самолет был частным. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

