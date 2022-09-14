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Происшествия

16:52

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в квартире с телами родителей

происшествиядети

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила в больнице девочку, которая провела несколько дней в квартире с умершими родителями.

По ее словам, ребенок истощен и пребывает в состоянии сильного психологического стресса.

"Навестила сегодня девочку в больнице. Малышка истощена. У нее сильнейший психологический стресс, она плохо ест, не говорит. С ней в круглосуточном режиме работают психологи. Девочка проходит тотальное медицинское обследование", – написала Мишонова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что медики пока не выявили у девочки никаких критических нарушений, однако продолжат за ней наблюдать.

"Пока не стабилизируют ее психическое состояние, она пробудет в больнице", – пояснила Мишонова.

В среду, 13 сентября, шестилетнюю девочку, а также тела ее 42-летнего отца и 46-летней матери без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в подмосковном Раменском. Ребенка госпитализировали с обезвоживанием.

В СК отметили, что телесных повреждений на девочке не было, угрозы ее жизни и здоровью нет. Также сообщалось, что семья не состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Ребенок провел в квартире с телами родителей несколько дней. В настоящее время надзорные органы решают вопрос о передаче девочки под опеку старшей сестре.

Следственный комитет и областная прокуратура организовали проверки по данному факту.

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