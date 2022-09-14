Найденную в подмосковной квартире с умершими родителями девочку передадут под опеку сестре

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Шестилетнюю девочку, которая была обнаружена в квартире с телами родителей в Раменском, будет передана под опеку сестре, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она пояснила, что в настоящее время ребенок находится в больнице. По словам врачей, девочка чувствует себя хорошо.

"Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это быстрее", – написала Мишонова в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, девочка провела в квартире с умершими родителями несколько дней. Мишонова подчеркнула, что ребенок и ее родственники получат необходимую психологическую помощь.

"Слежу за ситуацией. Вопросов много. Разбираются следователи", – добавила она.

13 сентября шестилетнюю девочку, а также тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Раменском. Ребенка госпитализировали с обезвоживанием. В СК отметили, что телесных повреждений на девочке не было, угрозы ее жизни и здоровью также не имеется.

Проверку по данному факту организовали подмосковный главк Следственного комитета и областная прокуратура. По данным правоохранителей, семья не состояла на учетах в органах по делам несовершеннолетних.