Шестилетнюю девочку и тела ее родителей обнаружили в Раменском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Шестилетнюю девочку, а также тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным прокуратуры Московской области, трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли около 18:20 13 сентября в квартире дома по улице Десантной. Там же находилась шестилетняя девочка, которую госпитализировали с обезвоживанием. В следственном управлении отметили, что телесных повреждений на ребенке не было, угрозы ее жизни и здоровью также не имеется.

По данным следствия, семья не состоит на учетах в органах КДН.

"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", – говорится в сообщении.

Проверку организовала и прокуратура Московской области. Ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, полноту и своевременность действий органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружили пролежавшее неделю в багажнике тело мужчины. О найденном теле в МВД сообщил знакомый погибшего. Оно лежало в машине марки Peugeot, которая принадлежала умершему и была припаркована на улице Гастелло.

