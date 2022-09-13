Шестилетнюю девочку и тела ее родителей обнаружили в Раменском

13 сентября, 22:33
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Шестилетнюю девочку, а также тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным прокуратуры Московской области, трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли около 18:20 13 сентября в квартире дома по улице Десантной. Там же находилась шестилетняя девочка, которую госпитализировали с обезвоживанием. В следственном управлении отметили, что телесных повреждений на ребенке не было, угрозы ее жизни и здоровью также не имеется.
По данным следствия, семья не состоит на учетах в органах КДН.
"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", – говорится в сообщении.
Проверку организовала и прокуратура Московской области. Ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, полноту и своевременность действий органов системы профилактики.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружили пролежавшее неделю в багажнике тело мужчины. О найденном теле в МВД сообщил знакомый погибшего. Оно лежало в машине марки Peugeot, которая принадлежала умершему и была припаркована на улице Гастелло.
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