Дом загорелся у станции метро "Лухмановская"

12:30
На видео, сделанном очевидцами, видны клубы дыма, а также открытое горение.
По данным МЧС, в ходе ликвидации пожара были спасены два человека, передает Агентство "Москва". Их осматривают медики.
"На улице Красковской в деревянном частном доме произошло возгорание на площади около 30 квадратных метров. В ходе ликвидации спасены женщина и ребенок", – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что возгорание локализовали в 12:35 по московскому времени.
Ранее в Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Жильцов из горящего здания эвакуировали.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
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