Дом загорелся у станции метро "Лухмановская"

Видео: Москва 24

В Москве около станции метро "Лухмановская" Некрасовской линии загорелся частный дом, передает телеканал Москва 24.

На видео, сделанном очевидцами, видны клубы дыма, а также открытое горение.

По данным МЧС, в ходе ликвидации пожара были спасены два человека, передает Агентство "Москва". Их осматривают медики.

"На улице Красковской в деревянном частном доме произошло возгорание на площади около 30 квадратных метров. В ходе ликвидации спасены женщина и ребенок", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что возгорание локализовали в 12:35 по московскому времени.

Ранее в Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Жильцов из горящего здания эвакуировали.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.