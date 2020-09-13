Названа предварительная причина пожара в доме в Краснодаре

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Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Предварительно, короткое замыкание", – сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел на улице Российская ночью. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности. Открытое горение ликвидировали на площади 4,4 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что восьмиэтажный дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. В связи с инцидентом региональное управление МЧС было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Информации о пострадавших не поступало.

Для эвакуированных из дома жильцов подготовили в школе пункт временного размещения. Также выделены автобусы для перевозки туда людей. Всего из дома эвакуированы порядка 300 человек.