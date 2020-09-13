Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре полностью ликвидирован

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

"В 07:43 по Москве объявлена полная ликвидация", – сообщили в ведомстве.

Пожар произошел на улице Российская ночью. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности. Открытое горение ликвидировали на площади 4,4 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что восьмиэтажный дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с инцидентом региональное управление МЧС было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Причины пожара уточняются.

Для эвакуированных из дома жильцов подготовили в школе пункт временного размещения. Также выделены автобусы для перевозки туда людей. Всего из дома эвакуированы порядка 300 человек.