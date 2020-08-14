Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы потушили

14 августа, 21:45
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пожар по адресу улица Октябрьская, дом 28 ликвидирован на площади 50 квадратных метров", – рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу.
Кроме того, уточняется, что информации о пострадавших не поступало.
Информация о пожаре здания на Октябрьской улице поступила вечером пятницы, 14 августа. Сообщалось, что огонь заметили на крыше здания отдела по Северо-Восточному округу УФСБ по Москве и Московской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Зелнограде погибли два человека. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на седьмом этаже строения.
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