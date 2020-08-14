Пожар произошел в здании управления ФСБ по Москве и Подмосковью

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На крыше здания отдела по Северо-Восточному округу УФСБ по Москве и Московской области возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров на крыше четырехэтажного административного здания на Октябрьской улице, 28", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пламя потушено, информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Дубнинской улице на севере Москвы загорелись контейнеры с мусором. Жильцы дома всю ночь дышали гарью со специфическим запахом.