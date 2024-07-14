Трамп, несмотря на нападение в Пенсильвании, приедет в Милуоки на съезд республиканцев

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Национальный съезд Республиканской партии в городе Милуоки не будет отменен в связи со стрельбой на митинге экс-президента США республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом со ссылкой на заявление сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп сообщает ТАСС.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", – указано в заявлении.

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо. Пока его выводили со сцены, политик успел поднять вверх кулак для своих сторонников, на что толпа отреагировала радостными криками.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Окружной прокурор города Батлер Ричард Голдингер сообщил, что при стрельбе погиб один находившийся на митинге человек, еще один был тяжело ранен.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.