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Российское посольство в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипведомстве РФ.

"В посольство пришла посылка с неясным содержимым, на вызов приехала полиция и пожарные. Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки", – отмечается в сообщении.

На данный момент правоохранители исследуют содержимое посылки. Посольство функционирует в штатном режиме.

Ранее послу России в Лондоне Андрею Келину отключили тревожную кнопку в резиденции. Кроме того, российские дипломаты в Соединенном Королевстве ограничены в праве на защиту, безопасность, труд и справедливые и благоприятные условия труда, а также на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому миру была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.