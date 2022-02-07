В Париже эвакуировали станцию метро после обнаружения пробирок с "вирусом" – СМИ

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Фото: twitter.com/tissem_jl
Пассажиров станции Faidherbe-Chaligny в Париже эвакуировали после обнаружения коробки с пробирками с надписью "вирус". В них было вещество красного цвета Об этом сообщает телеканал LCI.
Отмечается, что полицейские увидели по камерам видеонаблюдения, как неизвестный передает эту коробку служащему. На месте работают пожарные и специалисты по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.
Уточняется, что всего в коробке было около 10–15 флаконов, они были плотно закрыты. По предварительным данным, в пробирках находились индикаторы для тестов на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета был оцеплен участок напротив штаб-квартиры ООН.
Беспокойство вызвала коробка с цветами, которую нашли вблизи здания. Полицейские оцепили два квартала вокруг места обнаружения коробки, а также перекрыли движение по Первой авеню.
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