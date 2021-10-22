Полиция оцепила участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета

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Полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости.

Беспокойство вызвала коробка с цветами, которую нашли вблизи здания. Полицейские оцепили два квартала вокруг места обнаружения коробки, а также перекрыли движение по Первой авеню.

Помимо этого, в настоящее время закрыт главный вход в штаб ООН.

На месте работают кинологи. Они обследуют территорию. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в аэропорту британского Манчестера проводится эвакуация из второго терминала после сообщения о подозрительном пакете. Его обнаружили во время проверки багажа на сканере.

