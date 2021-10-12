Пять человек погибли при взрыве в кафе в столице Сомали – СМИ

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Взрыв произошел в одном из кафе в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом во вторник, 12 октября, со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что по меньшей мере погибли пять человек, шесть получили ранения. По предварительным сведениям, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По некоторым данным, кафе, где произошел инцидент, находилось в непосредственной близости от оживленного квартала Фагах.

Ранее сообщалось, что бомба взорвалась на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Мета Хуана Сулуаги. Взрывное устройство сработало во время объезда муниципалитетов на юге страны. Кортеж состоял из 30 автомобилей, пострадала одна машина Национальной полиции.

До этого около 100 человек погибли при взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в Афганистане. Происшествие случилось, когда в мечети собралось много людей на пятничную молитву. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения.