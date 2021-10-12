Бомба взорвалась на пути кортежа колумбийского губернатора – СМИ

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Фото: facebook.com/JuanGZuluagaC
Кортеж губернатора колумбийского департамента Мета Хуана Сулуаги был атакован с использованием взрывного устройства. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает RNC Radio.
Уточняется, что бомба сработала во время объезда муниципалитетов на юге страны. Кортеж состоит из 30 автомобилей, пострадала одна машина Национальной полиции. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
"Рядом с горным хребтом Ла-Макарена <...> было совершено нападение на кортеж. Когда автомобили проезжали мимо, неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое немедленно сработало. <...> На данный момент неизвестно, кто пострадал, но губернатор от нападения не пострадал", – говорится в публикации.
Также отмечается, что в прошлом году Хуану Сулуаги постоянно поступали угрозы от неизвестных.
Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали в результате взрыва в Лионе. На пешеходной улице Виктора Гюго сработало самодельное взрывное устройство – пакет с болтами, гвоздями и обрезками металла.
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