Аэропорт в Манчестере эвакуируют из-за сообщения о подозрительном пакете

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В аэропорту британского Манчестера проводится эвакуация из второго терминала после сообщения о подозрительном пакете. Об этом со ссылкой на представителя воздушной гавани сообщает Sky News.

По предварительным данным, подозрительный пакет обнаружили во время проверки багажа на сканере. Сразу после была вызвана полиция и поднята тревога.

"После сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой. Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что все рейсы перенесены в другой терминал, однако в аэропорту не стали комментировать возможные задержки или отмены.

Ранее сообщалось, что из магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка после сообщения о бомбе эвакуировали людей. Прилегающая к торговой точке территория была оцеплена, служба экстренных оповещений города призвала граждан быть готовыми к перебоям в работе транспорта и перекрытию дорог.

Позднее в полиции заявили, что тревога оказалась ложной.