В пермском аэропорту на время эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

12:44
Фото: URA.RU/TАСС
Пассажиров и сотрудников эвакуировали из международного аэропорта "Пермь" из-за подозрительного предмета в багаже одного из людей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства безопасности.
"Сегодня в аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Гражданин с подозрительным предметом был выведен из терминала", – говорится в сообщении.
На данный момент людей пустили обратно в аэропорт. Информация о подозрительном устройстве не подтвердилась.
Ранее было эвакуировано 23 человека из-за хлопка в квартире многоэтажки в Ростове-на-Дону. В результате происшествия пострадал 80-летний мужчина, его госпитализировали.
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