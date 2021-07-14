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Происшествия

02:35

Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар в ангаре на Каширском шоссе на юге Москвы удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Как передает ТАСС, возгорание случилось в металлическом одноэтажном строении и двух припаркованных машинах. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

"В 01:55 пожар ликвидирован", – заявили в МЧС.

Там отметили, что в результате пожара две легковушки полностью сгорели. При этом никто не пострадал.

О произошедшем пожаре ранее сообщал источник в экстренных службах. По его информации, на месте происшествия были слышны хлопки.

До этого пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать.

На территории промзоны в Подмосковье произошел пожар

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