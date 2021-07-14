Ангар с пристройками загорелся на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил ангар с расположенными рядом металлическими строениями на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что возгорание произошло на Каширском шоссе в доме 78, корпус 6. По информации источника, на месте происшествия слышны хлопки.

"По предварительным данным, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров", – уточнил источник.

Он добавил, что общая площадь загоревшегося ангара составляет 42 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.

"Угрозы перехода огня нет", – заключил источник.

Ранее пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать.