Превышение ПДК по нефтепродуктам выявили на реке Лене после столкновения танкеров

Фото: телеграм-канал "МЧС38"

В акватории реки Лены в Иркутской области, где ранее столкнулись танкеры и разлили топливо, выявили превышение ПДК по нефтепродуктам. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня на очередном заседании рабочей группы КЧС по ситуации в Киренском районе были озвучены первые результаты исследований воды из реки Лены. Это пока промежуточный итог, сейчас мы ожидаем данные от специалистов Роспотребнадзора", – поделился глава региона.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации в области по-прежнему действует. Кроме того, продолжает действовать запрет на использование воды из реки для каких-либо нужд, в том числе водопоя животных.

Вместе с этим Кобзев рассказал, что судно "Ерофей Хабаров", столкновение которого с другим танкером стало причиной разлива бензина на реке, покинуло территорию Иркутской области. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России взяли этот факт в работу. Губернатор подчеркнул, что правоохранители принимают все меры по установлению местонахождения судна.

Танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района. За управление отвечал помощник капитана, который находился в нетрезвом состоянии. Судно перевозило около 832 тонн бензина.

В результате этого в реку попало свыше 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя 30 минут. Было возбуждено уголовное дело.

Утечка бензина, произошедшая после столкновения танкеров в Иркутской области, остановлена