В МЧС заявили о спасении более 2,2 тыс человек после взрыва на Каховской ГЭС

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России спасли 2 237 человек после ЧП Каховской ГЭС. Из них – 194 ребенка, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, спасатели эвакуировали 7 248 человек, в том числе 421 ребенка и 138 маломобильных граждан.

"Доставлено порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды. Также 120 единиц насосного оборудования, 105 тепловых пушек, 50 электростанций доставлено из материальных резервов МЧС России и со складов Росрезерва", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. В общей сложности вода отступила из 1 872 жилых домов, заявили в МЧС. Сотрудники министерства продолжают проводить дезинфекционные мероприятия, откачивать воду и убирать мусор.

Так, за последние сутки специалистами обработано 3 780 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено около 950 человек и 343 единицы техники.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российские власти обвинили в этом украинскую сторону, с этим в том числе согласился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.

Специалисты спасательных служб эвакуировали 7,2 тысячи человек из подтопленных населенных пунктов в Херсонской области. Предварительный ущерб, которые нанесли региону из-за подрыва, составил 11,5 миллиарда рублей.





Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области