Машина скорой помощи насмерть сбила женщину

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Машина скорой помощи сбила женщину на Носовихинском шоссе в Москве, сообщает ТАСС. Авария произошла в районе дома 21.

После этого карета скорой помощи столкнулась с иномаркой. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. От полученных травм женщина скончалась.

Движение транспорта в районе аварии ограничено по одной полосе в каждую сторону. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее на улице Айвазовского автомобиль сбил двух пешеходов. Их осматривают врачи. На месте происшествия работают правоохранители.

До этого крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.