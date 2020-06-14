Более 20 тысяч человек подписали петицию в поддержку задержанного в ФРГ российского диджея

Фото: facebook.com/denis.kaznacheev

Не менее 21 тысячи человек подписали петицию об освобождении задержанного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева, сообщает РИА Новости.

Менеджер музыканта Дениз Глук рассказала, что для него собрали 10 тысяч евро пожертвований. Она отметила, что проблема оплаты аренды квартиры пока решена за счет пожертвований, но финансовая ситуация Казначеева остается непростой.

Друзья и знакомые музыканта говорят, что не верят в его связь с криминалом. Он, по их словам, жил скромно и вряд ли мог вести подпольную деятельность.

Уроженца кемеровского Таштагола задержали в Берлине 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве. Также он обвиняется в отмывании более 1 миллиона долларов в даркнете в период с 2010 по 2020 год.

Вашингтон требует его экстрадиции. Музыкант категорически отвергает вину и утверждает, что его ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете) был украдены и использованы для преступной деятельности.

Сейчас Казначеев находится в германской тюрьме. В ходе допроса он пояснил, что не знает никого из предполагаемых соучастников "российской кибермафии" и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Казначеев родился в 1983 году в Кемеровской области. Он создает электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe. Ранее стало известно, что в Москве погиб адвокат обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Александра Винника.