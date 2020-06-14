Электричка сбила подростка у станции "Ухтомская" Казанского направления МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе станции "Ухтомская" Казанского направления Московской железной дороги электричка сбила подростка.

"Электропоездом сообщением Москва – Ипподром был травмирован 17-летний подросток. Пострадавшего с различными травмами доставили в медучреждение", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что человек попал под поезд на ж/д платформе Трикотажная МЦД-2 в Москве. По предварительной информации, мужчина пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Из-за происшествия фиксировалась задержка в движении поездов.