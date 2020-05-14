Минкомсвязь предупредила о мошенничестве с авиабилетами для возвращения в РФ

15:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредило о мошенниках, которые пытаются нажиться на продаже билетов для возвращения в страну.
"Схема работы мошенника: пользователь выдает себя за сотрудника госуслуг. Его username, а также фотографии похожи на официальных представителей портала госуслуг, и они меняются несколько раз за день. Мошенник предлагает купить билет по льготной цене, собирает персональные данные о человеке, присылает номер своей карты для оплаты и после перевода денег – исчезает", – объяснили в официальном Telegram-канале, посвященном возвращению россиян домой.
В ведомстве призвали быть бдительными и напомнили, что сотрудники госуслуг не продают билеты и не запрашивают подробные личные данные.
В конце апреля для россиян за рубежом были установлены дополнительные выплаты на оплату жилья и питания. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что мошенники создали в Сети десятки сайтов, которые предлагают зарегистрироваться, чтобы получить установленные государством выплаты на детей. Эксперты по цифровой безопасности ожидают, что злоумышленники готовятся скопировать содержание официального ресурса с подменой определенных данных.
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