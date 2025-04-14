ФСБ раскрыла свидетельства гибели пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

ФСБ рассекретила архивные сведения о ранее неизвестных подробностях казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

В документах приводятся свидетельства советского разведчика Ибрагима Аганина, который в конце 1943 года внедрился в контрразведку 17-й армии Вермахта под видом переводчика. Он вынужденно стал свидетелем допросов отца и сына Коробковых, так как не мог раскрыть себя.

В феврале 1944 года тайная немецкая полиция схватила в Феодосии подростка и мужчину 35–40 лет, когда они вышли из леса для выполнения партизанского задания. На протяжении нескольких дней их избивали и принуждали сдать товарищей-партизан. Не добившись своего, немецко-фашистские оккупанты расстреляли Коробковых 9 марта 1944 года, указано в материалах.

Ранее УФСБ России по Коми рассекретило архивные документы времен ВОВ, касающиеся Семена Ахраменко, который в этот период был пособником полицаев и служил в карательном фашистском отряде "682-й Восточный батальон". Во время своей службы на захватчиков он неоднократно грабил советских граждан и сражался с партизанами.

При этом полицаи этого батальона сжигали дома граждан, общественные и колхозные постройки в населенных пунктах, а граждан арестовывали и отправляли на каторжные работы в Германию. В 1948 году Ахраменко отправили в ИТЛ на 25 лет.

