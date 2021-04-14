На Красноярской улице перекрыто движение из-за наезда грузовика на люк

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Красноярской улице перекрыто в обоих направлениях из-за наезда грузовика на люк. Инцидент произошел у дома 11. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение перекрыто в обоих направлениях. Пожалуйста, объезжайте участок", – говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что временно изменены маршруты автобусов № 68, 627, 627к, С7.

Ранее в департаменте транспорта сообщили о полном перекрытии Серебрянического переулка с 10 по 17 апреля. Ограничения связаны со съемками кино.