В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в центре Москвы

Водитель автобуса и шесть пассажиров госпитализированы после ДТП в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

"В результате ДТП госпитализированы семь человек, в том числе водитель автобуса", – сказал собеседник агентства.

В Дептрансе отмечали, что у водителя диагностированы ушибы головы и ног. Специалисты подчеркивали, что всем пострадавшим удалось избежать серьезных травм.

Инцидент произошел утром 14 апреля на Марксистской улице. С маршрута сошел автобус № 901.

По информации столичного департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя. При этом известно, что перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было. Также была проведена проверка транспортного средства.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей.

