Момент ДТП с автобусом в центре Москвы попал на видео. Инцидент произошел утром 14 апреля.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как автобус по ходу движения кренится вправо и сталкивается с опорой освещения.

ДТП произошло на Марксистской улице в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901.

По информации столичного департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя. При этом известно, что перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было. Также была проведена проверка транспортного средства.

Согласно последним данным МЧС, в аварии пострадали 8 человек, при этом в ГИБДД говорят о семи пострадавших. В их числе – водитель автобуса. По предварительным данным, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.