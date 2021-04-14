Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:28

Момент ДТП с автобусом в центре Москвы попал на видео

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Момент ДТП с автобусом в центре Москвы попал на видео. Инцидент произошел утром 14 апреля.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как автобус по ходу движения кренится вправо и сталкивается с опорой освещения.

ДТП произошло на Марксистской улице в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901.

По информации столичного департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя. При этом известно, что перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было. Также была проведена проверка транспортного средства.

Согласно последним данным МЧС, в аварии пострадали 8 человек, при этом в ГИБДД говорят о семи пострадавших. В их числе – водитель автобуса. По предварительным данным, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать