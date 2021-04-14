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Москва 24

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Происшествия

09:14

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24

Восемь человек пострадали в результате столкновения автобуса с мачтой городского освещения в центре Москвы. Среди них – водитель автобуса, сообщает РИА Новости.

Мужчину извлекли из кабины. По некоторым данным, он был без сознания. Водитель находится в тяжелом состоянии.

В Мосгортрансе уточняли, что перед ДТП ему резко стало плохо. Это и послужило причиной аварии.

Прокуратура Москвы проводит проверку после аварии. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей.

Авария произошла на Марксистской улице в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901. В результате ДТП произошел разлив топлива, горючее вещество смывают специалисты.

В Дептрансе отмечали, что водитель автобуса не имел жалоб при предрейсовом медицинском осмотре.

Видео: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

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