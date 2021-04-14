Попавший в ДТП водитель автобуса прошел предрейсовый медосмотр без замечаний – Дептранс

08:50
Фото: Москва 24
Водитель автобуса, который врезался в фонарный столб в центре столицы, не имел жалоб при предрейсовом медицинском осмотре, говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.
Как уточняется, водителю 42 года, он работает в парке 19 лет.
"Последний выходной был 11 апреля, межсменный отдых обеспечен, предрейсовый медосмотр прошел без замечаний. Автобус марки ЛиАЗ 2018 года выпуска", – говорится в сообщении.
ДТП с пассажирским автобусом произошло утром 14 апреля в районе дома 4 на Марксистской улице. С маршрута сошел автобус № 901. По предварительным данным, водитель внезапно почувствовал себя плохо. После столкновения с фонарным столбом водитель автобуса оказался зажат.
По данным МЧС, пострадали девять человек. Кроме того, произошел разлив топлива. Возгорания не последовало, горючее вещество смывают специалисты.
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