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Москва 24

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Происшествия

08:24

Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы

происшествия транспорт

Видео: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадали девять пассажиров и водитель – он зажат. Проводится деблокация", – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В ведомстве также добавили, что в результате ДТП произошел разлив топлива. Возгорания не последовало, горючее вещество смывают специалисты.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что инцидент произошел на Марксистской улице, в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901.

"Погибших нет. Причина происшествия – внезапно водителю стало плохо", – рассказали в ведомстве.

По информации Дептранса, перед выходом в рейс водитель прошел осмотр, автобус также проверялся. В "Мосгортрансе" проведут проверку по факту происшествия.

Видео: Москва 24

В марте 2021 года автобус столкнулся с пешеходом на Планерной улице Москвы. Авария произошла в районе дома 7, где, как сообщали в Дептрансе, мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.

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