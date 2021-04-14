Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС

"Пострадали девять пассажиров и водитель – он зажат. Проводится деблокация", – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В ведомстве также добавили, что в результате ДТП произошел разлив топлива. Возгорания не последовало, горючее вещество смывают специалисты.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что инцидент произошел на Марксистской улице, в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901.

"Погибших нет. Причина происшествия – внезапно водителю стало плохо", – рассказали в ведомстве.

По информации Дептранса, перед выходом в рейс водитель прошел осмотр, автобус также проверялся. В "Мосгортрансе" проведут проверку по факту происшествия.



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