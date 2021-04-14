Число жертв ДТП с автобусом на юге Египта выросло до 22 – СМИ

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Число погибших в ДТП на юге Египта увеличилось до 22 человек. Такие данные приводит издание Al Shorouq.

Уточняется, что четыре человека, среди которых 12-летний подросток, выжили в аварии. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

ДТП случилось на трассе Асьют – Красное море. Автобус, следующий из Каира в Сохаг, на большой скорости влетел в бензовоз, который остановился из-за неисправности.

На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют. Он лично руководил спасательными работами.

Для перевозки пострадавших в больницы потребовалось свыше 30 машин скорой помощи. Кроме того, на трассе было полностью заблокировано движение.